Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, “Kenarından köşesinden dolaşmayacağım. İnternetin daraltılması çok açık olarak milli egemenliğe darbe olur” diyerek, oylar sayılırken internetin kesilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.







KRT’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında TBB'nin seçim hazırlıklarını anlatan Sağkan, internet daraltmasına karşı da hazırlık yaptıklarını vurguladı ve ıslak imzalı tutanak edinmenin önemli olduğunu belirtti. Deprem sonrasında sosyal medyada bant daraltılmasına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Cumhurbaşkanlığı'nı işaret ettiğine dikkati çeken Sağkan, şunları söyledi:







“En büyük sorun internetin kesilmesi. Bu kadar yoğun söyleme karşın internetin bir şekilde müdahale ile karşılaşması, daraltılması çok açık bir şekilde milli egemenliğe darbe olur. Kenarından köşesinden dolaşmayacağım. Bütün partiler sistemlerini kurdular, ıslak imzalı tutanakları kendi kurdukları platformlarda bir araya getirerek aldıkları oyu görebilecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde bu yaşandı. Sayın İmamoğlu ‘Benim aldığım oy budur, hakkımı yedirtmem’ diyebildi. Çünkü tutanaklar elindeydi. Net olarak görüyorlardı kazandıklarını."





"İNTERNET KISITLANIRSA MİLLİ EGEMENLİĞE VURULAN DARBEDİR"

Siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin sandık güvenliğine ilişkin hazırlıklar yaptıklarını belirten Sağkan, "Bu bu kadar net-ağır uyarılara rağmen internetin kısıtlanırsa çok açıkça milli egemenliğe vurulan bir darbedir. Böyle bir sorun yaşanmaması gerekiyor, ha buna rağmen yaşanırsa muhakkak ki farklı yöntemlerle insanlar internetin sağladığı farklı olanaklarla bunu aşmanın yoluna bakacaklar.





Ancak ne olursa olsun önemli olan ıslak imzalı tutanaklardır. 190 bin sandıktan ıslak imzalı tutanağımızı alırsak, interneti de kesseler, sosyal medyada bant daraltılması da olsa hiçbir şey değişmez. Gerçek veri o tutanaklardaki veridir. O veriler o gün değil de bir gün sonra gerçek sonucu ortaya çıkaracaktır. Sadece bu kadar bir sorun yaşanabilir" ifadelerini kullandı.



