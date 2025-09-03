Barolar da topa girdi: 'Mahkemenin kayyım atama yetkisi yok, karar yok hükmünde'

Barolar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Baroların açıklamalarında bu kararın "yok hükmünde" olduğu belirtildi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Ankara Barosunun açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildiği, kongrede seçilen üyelerin görevden uzaklaştırıldığı ve İstanbul İl Yönetimine tedbiren geçici kurul atandığı öğrenilmiştir. Asliye hukuk mahkemeleri, siyasi parti kongrelerine ilişkin karar vermeye yetkili değildir" denildi.





"Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca kongreler ilçe seçim kurulu hakimi gözetiminde yapılır ve verilen kararlar kesindir. Söz konusu kararlar, yalnızca Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabilir. Bu çerçevede asliye hukuk mahkemelerinin verdiği iptal kararları açık bir görev gaspıdır ve yok hükmündedir" ifadelerini kullanan Ankara Barosu, "Yargının siyasetin baskısı altında parti iradesine müdahale etmesi, hukuk devletini yok etmekte ve demokrasiyi ağır biçimde yaralamaktadır. Ankara Barosu olarak ilan ediyoruz: Hukuku gasp eden hiçbir kararı, yargıyı araçsallaştıran hiçbir iktidarı meşru saymıyoruz" dedi.





İstanbul Barosu: Siyaseti dizayn etme girişimi

Mahkeme kararına tepki gösteren İstanbul Barosu da yayımladığı açıklamada, "CHP İstanbul İl Örgütüne yönelik hukuk dışı kayyım kararı, yargı yetkisinin kötüye kullanılarak siyaseti dizayn etme girişimidir" değerlendirmesinde bulundu.





Açıklamada "Siyasi Partiler Kanunu uyarınca parti kongreleri, ilçe seçim kurulu hakimi gözetiminde yapılır ve süresinde yapılan itirazlar hakim tarafından kesin olarak karara bağlanır. Söz konusu kararlar, yalnızca Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabilir. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesindir. Bu çerçevede, asliye hukuk mahkemelerinin verdiği iptal kararları açık bir görev gaspıdır ve yok hükmündedir" denildi.





İzmir Barosu: Yok hükmünde

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada da mahkemenin verdiği kararın "yok hükmünde" olduğu belirtildi.





"CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin, mahkemenin ihtiyati tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ve İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanmasının demokrasi ve hukuk açısından kabul edilebilir bir yönü yoktur" denilen açıklamada, "Hakimlerin seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verebilmesi ilgili parti teşkilatına kayyım atayabileceği anlamına gelmez. Açıkça Anayasa'ya, Siyasi Partiler Kanunu'na, hukuka ve demokrasiye aykırı olan bu 'tedbir' kararı, ayrıca görevsiz bir mahkeme tarafından verildiğinden yok hükmündedir" ifadelerine yer verildi.





İzmir Barosu, "Nitekim Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi açıktır: Herhangi bir asliye hukuk mahkemesinin böyle bir karar vermesi, usul ve esas yönünden hukuken mümkün değildir. Parti kongrelerinin ilçe seçim kurulu hakimi gözetiminde yapılacağı, bu süreçte alınacak kararların kesin olduğu ve yalnızca YSK tarafından kaldırılabileceği açıktır. Bu nedenle bir asliye hukuk mahkemesinin verdiği kararın yok hükmünde olduğu tartışmasızdır" değerlendirmesinde bulundu.





Bursa Barosu: Anayasal demokratik hukuk devleti ilkeleri ayaklar altında

Bursa Barosu da "yok hükmünde" olarak tanımladığı kararla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Seçim hakimlerinin ve YSK'nın görev ve yetkisinde olan konularda, asliye hukuk mahkemelerinin görev sınırları dışına çıkarak kararlar vermesi, hukuk ve seçim güvenliğini ortadan kaldıran, Anayasa'ya ve hukuka tamamen aykırı ve yok hükmünde olan kararlardır. Şeklen varmış gibi gözüken aslında yok hükmünde olan kararlara karşı da sorumluluk makamında olanlarca 'itiraz yolu açık' şeklinde açıklama yapılması da hukuki vahameti daha da arttırmakta, yine ve yeniden anayasal demokratik hukuk devleti ilkeleri ayaklar altına alınmaktadır" ifadelerine yer verdi.





Açıklamada, "Bursa Barosu olarak siyasallaşmış ve hukuken yok hükmündeki kararların ve uygulamaların tam karşısında durarak anayasal demokratik hukuk devletini savunmaya devam edeceğimizi bir kere daha kamuoyuna ilan ederiz" denildi.





Kayyım süreci

CHP'ye yönelik geçen Ekim ayından beri sürdürülen yargı baskısı kapsamında partinin belediye başkanlarına yönelik çeşitli soruşturmalar devam ederken aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Ekim 2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili de soruşturma başlatmıştı.





Bu kongredeki seçimde "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiasıyla, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.





Mahkeme dün aldığı kararla CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına da karar verilirken mevcutta yürüyen kongre süreci de durduruldu.





Gürsel Tekin de CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atandı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararla ilgili yaptığı açıklamada bunun "CHP'li bir kısım delegelerin açtığı dava üzerine verilen ihtiyati tedbir mahiyetinde bir karar" olduğunu belirtti.