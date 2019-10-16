Samanyolu Haber /Gündem / Barolar yeterli imzaya ulaştı; TBB, olağanüstü seçimli genel kurula çağrılıyor /16 Ekim 2019 16:34

Barolar yeterli imzaya ulaştı; TBB, olağanüstü seçimli genel kurula çağrılıyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun son zamanlardaki tavrından Barolardan gelen tepkiler somut adıma ulaştı

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 52 baronun katılmadığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan adli yıl törenine katılarak tepki çekmiş daha sonra barolar, olağan üstü kurultaya gidilmesi konusunda çağrı yapmışlardı. Kurultay için gereken imza sayısına ulaştıklarını açıklayan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, TBB’nin olağanüstü seçimli genel kurula çağrılmasına karar verdiklerini aktardı.

Avukatlık Kanunu'na göre olağanüstü genel kurula gidilebilmesi için TBB Yönetim Kurulu'nun gerekli görmesi veya en az 10 baronun yönetim kurullarının istemesi gerekiyor.

Avukat Cihan Aydın konu hakkında Twitter'da yaptığı açıklamadı, "TBB delegelerimiz ve akabinde yönetim kurulumuz ile yaptığımız toplantılar sonucunda, TBB’ nin olağanüstü seçimli genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir. Nihayet 10 baroyu bulduk" dedi.


Urfa Baro Başkanı Abdullah Öncel de, "14.10.2019 tarihli yönetim kurulu toplantımız da Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması kararı alınmıştır" açıklamasını yaptı.

 


Barış Pınarı Harekatı hakkında yaptığı açıklamalarla da tepki çeken Metin Feyzioğlu'nun törene katılmasının ardından ilk olarak Ankara Barosu, olağanüstü genel kurul için çağrı yapmıştı.
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