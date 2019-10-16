Barolar yeterli imzaya ulaştı; TBB, olağanüstü seçimli genel kurula çağrılıyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 52 baronun katılmadığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan adli yıl törenine katılarak tepki çekmiş daha sonra barolar, olağan üstü kurultaya gidilmesi konusunda çağrı yapmışlardı. Kurultay için gereken imza sayısına ulaştıklarını açıklayan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, TBB’nin olağanüstü seçimli genel kurula çağrılmasına karar verdiklerini aktardı.





Avukatlık Kanunu'na göre olağanüstü genel kurula gidilebilmesi için TBB Yönetim Kurulu'nun gerekli görmesi veya en az 10 baronun yönetim kurullarının istemesi gerekiyor.





Avukat Cihan Aydın konu hakkında Twitter'da yaptığı açıklamadı, "TBB delegelerimiz ve akabinde yönetim kurulumuz ile yaptığımız toplantılar sonucunda, TBB’ nin olağanüstü seçimli genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir. Nihayet 10 baroyu bulduk" dedi.







