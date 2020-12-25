Samanyolu Haber /Gündem / Barolardan Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakın çağrısı /25 Aralık 2020 15:20

Barolardan Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakın çağrısı

22 baro tarafından yapılan ortak açıklamada, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi çağrısı yapıldı.

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Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır barolarının bulunduğu 22 kentin barolarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nin kararıyla birlikte Selahattin Demirtaş’ın durumu ele alındı. Demirtaş’ın AİHM kararlarına rağmen tahliye edilmediği belirtilen açıklamada “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Eylül 2019 tarihinde, zaten Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi davasında suçlama olarak ileri sürülen 31 fezlekeden birini teşkil eden, 6-8 Ekim 2014 olaylarını gerekçe göstererek, Demirtaş hakkında yeniden soruşturma başlatmış ve bu dosyadan da tutuklama kararı verilmiştir. Demirtaş’ın ikinci kez tutuklanmasının üzerinden 15 ay geçmesine rağmen hala bu iddiayla ilgili dava açılmamıştır” denildi.

AİHM Büyük Dairesi’nin 22 Aralık’ta aldığı karara dikkat çekilen açıklamada, Türkiye’nin uluslararası yasalara uyması çağrısı yapıldı. Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyen baroların açıklamasında ”Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çekince koymaksızın imzaladığımız 46. Maddesine göre, Mahkeme'nin kararları tüm üye devletler için bağlayıcıdır. Yine Anayasa'nın 90. maddesine göre ulusal norm hiyerarşisinde, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerde yer alan hükümlere üstünlük tanınmaktadır. AİHM kararlarının uygulanmamasının, Konsey'den çıkarılmaya kadar giden sonuçlarının olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle; Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri de dikkate alındığında, Anayasamızın 2. Maddesinde belirtilen bir hukuk devleti olmanın gereği olarak AİHM kararı derhal yerine getirilerek Selahattin Demirtaş, tahliye edilmelidir” ifadelerine yer verildi.
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