Barolardan sonra sıra diğer meslek örgütlerine gelecek

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmeye ilişkin verilen kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti’yi söz konusu teklife ilişkin engelleme ve dezenformasyon faaliyetleri yapmakla suçlayan Şahin, “AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak meslek örgütleri alanında devrim niteliğindeki bir dizi reformun bu ilk adımını hayata geçirmeye kararlıyız” dedi.





Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "tekçi, vesayetçi, köhnemiş ve antidemokratik statükoya son verecek, aşırılıkçılığa ve ayrılıkçılığa engel olacak" diye nitelediği ‘Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda başlanacağını hatırlattı.









BAŞKA MESLEK KURULUŞLARININ YAPISINA YÖNELİK MÜDAHALE MESAJI





Şahin, yaptığı açıklamada, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik yapılan ve büyük tepki çeken kanun tekliflerinin, başka meslek kuruluşlarında da yapmak istedikleri değişikliklerin ilk adımı olduğunu ifade ederek yeni bir müdahale mesajı verdi.





Şahin, şunları kaydetti:





"Avukatlık mesleğindeki antidemokratik, ideolojik, yasakçı tekele son verecek, aşırılıkları dengeleyecek olan teklifimiz genç meslektaşlarımız için bir dizi avantajla birlikte kıyafet konusunda da ayrımcılığa son veren, demokratik ve özgürlükçü hükümler ihtiva etmekte. Baroların Türkiye Barolar Birliğinde daha eşitlikçi bir anlayışla temsilini öngören, büyükşehir barolarının Anadolu baroları üzerindeki tahakkümüne son verecek olan teklifimiz avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığını daha da yukarılara çıkarmayı hedeflemekte. Statükonun yılmaz bekçileri CHP-HDP-İYİ Parti ittifakının her türlü engelleme çabalarına ve dezenformasyon faaliyetlerine rağmen AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak meslek örgütleri alanında devrim niteliğindeki bir dizi reformun bu ilk adımını hayata geçirmeye kararlıyız."