Samanyolu Haber /Politika / Baronlara dokunmayan Soylu, torbacılarla hedef saptırıyor /07 Kasım 2022 11:15

Baronlara dokunmayan Soylu, torbacılarla hedef saptırıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 110 şüpheliden 95'inin gözaltına alındığını açıkladı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeni bir operasyon düzenlediklerini belirten Soylu, "1730 kahraman arkadaşımızın katıldığı, 15 narkotik köpeğinin, 1 helikopter, 3 insansız hava aracının katıldığı bir operasyon daha bu sabah itibarıyla saat 05.30'da başladı. 70 adrese hedeflenildi. Yaklaşık 110 uyuşturucu satıcısına yönelik bir operasyondu. Şu saat itibarıyla 95'i gözaltına alındı, operasyonlar devam ediyor." diye konuştu.

Ancak büyük uyuşturucu baronlarına dokun(a)mayan Soylu'nun torbacılarla uğraşarak bunu bir başarı gibi sunması dikkatlerden kaçmadı.
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