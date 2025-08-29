Barrack’tan SDG esprisi: “Üç harfli kısaltmalar benden nefret ediyor.”

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, gazeteci Mario Nafwal’a konuştu.



Serbestiyet.com'un haberine göre röportajdan satır başları şöyle:



“Suriye’de PKK ve YPG var. Şu anda tüm üç harfli kısaltmalar benden nefret ediyor. O yüzden üç harfli şeylerden uzak duruyorum.”



“Herkesin ilk sorusu şu oluyor. Nusra’dan gelen, Sünni, köktenci, asker, savaşçı bir şef bölgenin en önemli ülkelerinden birinin başkanı oldu. Ona güveniyor musun? Ona inanıyor musun? Uzatmadan söyleyeyim. Evet ona güveniyorum, ona inanıyorum.”



“Suriye’de Dürziler Dürzi ülkesi, Kürtler Kürt ülkesi, Aleviler Alevi ülkesi istiyor. Suriye’de birlik ve uzlaşma dışında bir B planı olan var mı? Yok. B planı kaos. Esad rejimi devrinden işlerin daha kötü olması.”

