Bartholomeos'tan dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin Yunan basınından Kathimerini'den aktardığına göre, Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.





Tekin geçen cumartesi de CNN Türk’te, “Ruhban Okulu'nun açılması siyasi bir karar. Bu kararı Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığımız veriyor. Bana ‘açılsın’ yönünde bir talimat verilirse, yol haritamızı hazırlamak için okul ziyareti yaptık, teknik hazırlığımızı tamamladık ve raporladık. Son bir görüşme yapacağız yakında” demişti.





Bir süredir tadilat çalışmalarının devam ettiği Heybeliada Ruhban Okulu'nun faaliyete açılıp açılmayacağı tartışmaları bir süredir gündemde olan önemli konulardan... Merakla takip edilen konuya ilişkin son açıklama ise Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan geldi."Okulumuzun kısa süre içinde faaliyete geçeceğine dair büyük bir iyimserlik içerisindeyim" diyen Bartholomeos, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sürece dahil olduğunu ve Bakan Yusuf Tekin’in okulu ziyaret ederek çalışmaları incelediğini ifade etti. Patrikhane’den bir heyetin önümüzdeki hafta Ankara’ya giderek detayları görüşeceğini belirten Bartholomeos, bu süreçte oldukça umutlu olduklarını söyledi.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 28 Mayıs’ta gerçekleştirdiği Heybeliada ziyareti sırasında, Ruhban Okulu’nun açılabilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü ve bu konuda ciddi bir çaba içinde olduklarını belirtmişti. Bakan Tekin, “Okulun Ruhban Okulu olarak yeniden faaliyete geçebilmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadesini kullanmıştı.Heybeliada Ruhban Okulu, Hıristiyan Ortodoks din adamları yetiştirmek amacıyla 1844’te faaliyete geçti. 1971’de Anayasa Mahkemesi, aralarında Ruhban Okulu’nun da bulunduğu özel yükseköğretim kurumlarının bir devlet üniversitesine bağlanmasını kararlaştırdı. Patrikhane bunu kabul etmeyince aynı yıl okulun faaliyeti durduruldu. Ruhban Okulu faaliyet gösterdiği 1844-1971 yılları arasında Ortodoks aleminin en önemli ilahiyat okulu sayılıyordu. Aynı yıllar içinde bine yakın mezun verdi. Mezunlar arasında Bartholomeos dahil 12 patrik bulunuyor. Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi için geçen yıllarda ABD ve AB de sık sık çağrı yapmıştı.