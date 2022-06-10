Samanyolu Haber /Gündem / Bartın’da basılan yer de market deposu çıktı /10 Haziran 2022 09:29

Bartın’da basılan yer de market deposu çıktı

Bartın’da tutuklu yakınlarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı gerekçesiyle basılan ve içerisindeki şeker, yağ, bakliyat ve temizlik ürünlerinin el konulduğu yerin bir market deposu olduğu ortaya çıktı. Polis, baskın yaptığı ihtiyaç sahiplerinin evlerindeki ziynet eşyalarına el koyarken evdeki çocukları da sorguladı.

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bartın merkezli dört ilde yürütülen soruşturma kapsamında 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlama ise ihtiyaç sahibi KHK’lılar ve tutuklu KHK’lı yakınlarına yardım yapmak.

Bartın Gölbucağı Mahallesi’nde bulunan bir depoya baskın düzenlendi. Şeker, yağ, bakliyat ürünler ve temizlik malzemelerinin yer aldığı depodan, KHK ile kamudan ihraç edilen, cezaevinde bulunan ve cezaevinden çıkanların ailelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı iddia edildi.

Fakat basılan yerin bir marketin deposu olduğu ortaya çıktı. Marketin sahibi de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

ÇOCUKLAR SORGULANDI
Öte yandan polisin operasyon sonrası gözaltına aldıkları kişilerin çocuklarını da sorguladıkları ortaya çıktı. Çocuklara, “size kim yardım getiriyor”, “nasıl geçiniyorsunuz” gibi sorular soruldu.

Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta’da düzenlenen eş zamanlı operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi tarafından gözaltına alınan 37 kişinin işlemleri devam ediyor. Operasyonda kişilerin birikimleri, ziynet eşyaları, cep telefonları ve bilgisayarlarına el konuldu.
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