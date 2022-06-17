Bartın skandalında gözaltına alınan 37 kişiden 6’sı tutuklandı

KHK’lı ailelere yardım ettikleri iddiasıyla Bartın’da bir hafta önce gözaltına alınan 37 kişiden 6’sı tutuklandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bartın merkezli dört ilde yürütülen soruşturma kapsamında 9 Haziran 2022’de 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlama ise tutuklu yakınlarına yardım yapmaktı.







Bartın Gölbucağı Mahallesi’nde bulunan metruk bir binanın alt katında daha önce market olarak kullanılan depoya da baskın düzenlendi. Şeker, yağ, bakliyat ürünler ve temizlik malzemelerinin yer aldığı depodan, KHK ile kamudan ihraç edilen, cezaevinde bulunan ve cezaevinden çıkanların ailelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı iddia edildi.





Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta’da düzenlenen eş zamanlı operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi tarafından gözaltına alınan 37 kişinin işlemleri devam ediyor. Operasyonda kişilerin birikimleri, ziynet eşyaları, cep telefonları ve bilgisayarlarına el konuldu.



