Samanyolu Haber /Gündem / Bartın'da Rus bandıralı gemi battı: 2 ölü, 6 kayıp /17 Ocak 2021 15:21

Bartın'da Rus bandıralı gemi battı: 2 ölü, 6 kayıp

Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisine ilişkin, "Toplam mürettebat 13 kişi. Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin ise cansız bedeni bota alındı." dedi.

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Vali Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin Bartın Limanı ile bir alakasının olmadığı için ilk etapta net bilgilere ulaşmanın güç olduğunu söyledi.

Daha sonra Ankara üzerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda, bir düzeltme yapmaları gerektiğini belirten Güner, "Geminin Rus bandıralı olduğunu belirtmiştik ama Palau bandıralı olduğunu öğrendik. Arvin isimli gemi Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıdığı sırada hava muhalefetinden dolayı Bartın Limanı'na sığınmaya çalışıyor. Geminin mürettebatı Ukrayna vatandaşı." şeklinde konuştu.

Vali Güner, "Toplam mürettebat 13 kişi. Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin cansız bedeni de bota alındı. Yüksek dalgalar var, dalgalar nedeniyle bot etrafını göremiyor. Karadan yönlendirmelerle ulaşmaya çalışıyoruz. Kayalıkların olduğu bölgede el sallayan 2 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Bu arada, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Fatih Gemisi de kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Ereğli'den bölgeye sevk edildi.

Öte yandan, Arvin isimli geminin 114 metre uzunluğunda 14 metre genişliğinde olduğu öğrenildi.


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