Bartın'daki Maden faciasında ölü sayısı 28'e yükseldi, endişeli bekleyiş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumartesi sabahı Twitter hesabından yaptığı açıklamada 28 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi, “İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor” dedi.Koca "Biri ağır, dört hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), patlamanın trafo kaynaklı olduğunu açıkladı, daha sonra bu tweetini kaldırdı.AFAD hesabından akabinde atılan tweette patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığı ifade edildi.Bartın'daki madende yaşanan patlama üzerine ilk açıklama Bartın Valiliğinin Twitter hesabından yapıldı.Açıklamada "A?masra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18:15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır," ifadeleri kullanıldı.Bartın Valisi Nurtaç Arslan maden ocağında yaptığı açıklamada, "-300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Bütün ekiplerimiz seferber. Şu an 6. yaralımızı çıkarıyoruz" dedi.Nurtaç Arslan, ayrıca maden ocağından çıkan bir işçi ile konuştu.İşçi "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz-duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi," dedi.İletişim Başkanlığı, olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemelerle, mahsur kalan maden işçilerinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.Y?apılan açıklamada, "Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" denildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla maden ocağı patlamasının yaşandığı Bartın Amasra’ya gidip inceleme yapmak üzere bir heyet de oluşturuldu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki heyette Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'ın yer aldığı açıklandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Sorumlu Bakanlıklardan biri olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.