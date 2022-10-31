Bartın'daki maden faciasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve 41 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin tutuklandığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı S.A. ile kartiyelerden (Birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, iş güvenliği şube müdür vekili V.S. ve emniyet mühendisi Ş.K, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı S.A. ile kartiyelerden (Birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, iş güvenliği şube müdür vekili V.S. ve emniyet mühendisi Ş.K, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, 5 şüphelinin "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden idari müdür S.S.B, elektrik mühendisi H.O, emniyet şefi F.G, ikinci kartiye şefi Ş.K, hazırlık şefi S.Y, elektro mekanik şube müdürü M.G, elektrik servis şefi O.Ö, makine mühendisi Ş.O. ve makine mühendisi M.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile elektro mekanik baş mühendisi S.Ö, maden mühendisi R.O, sondaj şefi T.U, jeoloji mühendisi H.O.K, emniyet vardiya nezaretçisi M.O, maden teknikeri M.Ö, işletme müdürü S.E, işletme baş mühendisi M.T. ve maden mühendisi H.G'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.