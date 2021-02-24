Barzani: ' Bağdat ile sorunları çözmeye hazırız'

Barzani bugün başkent Erbil’de Matthew Tuller ile bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, Irak’taki siyasi gelişmeler, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın ABD ile ilişkilerinin geliştirilmesi, Erbil’e yapılan roket saldırıları, terörle mücadele, huzur ve refahın tesis edilmesi için uluslararası toplumun desteğinin devamlılığı, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü, ele alındı.





Başkanlık Ofisi’nin açıklamasına göre, ABD Büyükelçisi Tuller ABD ile Irak arasında devam eden stratejik görüşmelerin devam edileceğini vurguladı.





Başkan Neçirvan Barzani de stratejik diyalogun ABD’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinde önemli bir çerçeve olduğunu kaydetti.





Bağdat-Erbil arasında yaşanan sorunların Anayasa temelinde çözmeye hazır olduklarını belirten Neçirvan Barzani, Irak ile sağlıklı ve aktif bir ilişki yürütmek istediklerinin altını çizdi.





Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki son gelişmeler, taraflar arasındaki barış, Covid-19 salgını ve aşı temin etme konularının yanı sıra Irak’ta yapılacak seçimler, BM ve uluslararası toplumun destekleri, Federal hükümet ile Erbil yönetimi arasındaki anlaşmaları, Şengal ve Musul’daki durumun normalleştirilmesi meseleleri ele alındı.