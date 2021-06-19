Samanyolu Haber /Dünya / Barzani: Biden 2015'te bana "ömrümüz Kürdistan'ı bağımsız görmeye yetecek" dedi /19 Haziran 2021 12:19

Barzani: Biden 2015'te bana "ömrümüz Kürdistan'ı bağımsız görmeye yetecek" dedi

Eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, 2015 yılında dönemin ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden'ın kendisine "Ömrümüz Kürdistan'ın bağımsızlığı görmeye yetecek" dediğini aktardı.

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Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın, Barzani'nin yeni çıkan kitabı "Tarihe Not"tan bazı anekdotları paylaştı.

"Mayıs 2015 ABD ziyaretinde Başkan Barak Obama'ya "Kürt halkı geçen yüzyılda büyük acılar çekti. Bütün yolları denedik, bu durumdan yorulduk. Kürtler yüz yıldır bedel ödüyor. Bütün semavi din, insani yasa ve örflere göre her ulusun kendi kaderini tayin etmesi, kararını vermesi hakkıdır. Referanduma gidiyoruz ancak şu an için önceliğimiz IŞİD ile savaştır. Bağdat ortaklığımızı kabul etmiyor ve biz de tebaa olmayı kabul etmiyoruz" dediğini kaydeden Barzani, Obama'nın sözlerine dikkatle kulak verdiğini, Kürtler ile ilgili okumalar yaptığını ve Kürdistan halkının talihsizlikleri hakkında bilgisi olduğunu belirterek, devamında şu ifadelere yer verdi:

"Obama, Kürt ve Irak dosyasının Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın elinde olduğunu ve Biden ile oturup konuşmamızı söyledi. Ertesi gün Biden ile uzun bir görüşmemiz oldu. Irak ile olan yüz yıllık tarihimizden ve Kürdistan'ın bağımsızlığından açık bir şekilde söz ettik. Biden, ülkesinin Kürdistan'ın bağımsızlığı, Ortadoğu'daki sorun ve karmaşalarla ilgili görüşlerini açık bir dille anlattı ve sözlerini sonunda 'İkimizin de ömrü Kürdistan'ın bağımsızlığını kendi gözlerimizle görmeye yetecek' dedi."
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