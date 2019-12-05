Samanyolu Haber /Dünya / Barzani: IŞİD tekrardan canlandı /05 Aralık 2019 20:34

Barzani: IŞİD tekrardan canlandı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin eski başkanı Mesud Barzani, IŞİD'in Süleymaniye'de Peşmerge 3’üncü Piyade Tugayı’na saldırmasına tepki gösterdi: Son dönemde gerçekleşen terör saldırıları, teröristlerin tekrar örgütlendiklerinin ve bölgeye yönelik ciddi tehdit olacağının göstergesidir.

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin eski başkanı Mesud Barzani, IŞİD’in Süleymaniye’deki son saldırısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Barzani, ‘teröristlerin tekrar örgütlendiği’ tespitini yaptı.

Barzani, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Teröristlerin dün gece Hanekin’nin çevresinde Peşmerge’ye saldırması sonucu ne yazık ki üç Peşmergemiz şehit düştü. Yaşanan üzücü olayda şehit düşen Peşmergeler’imizin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Son dönemde gerçekleşen terör saldırıları, teröristlerin tekrar örgütlendiklerinin ve bölgeye yönelik ciddi tehdit olacağının göstergesidir.”

Bölgesel yönetimin Peşmerge Bakanlığı, IŞİD’in Süleymaniye’nin Kifri ilçesine bağlı Gulleco kasabasında dün saat 21:00 sıralarında, Peşmerge 3’üncü Piyade Tugayı’na saldırdığını açıklamıştı. Saldırıda, üç peşmergenin öldüğü, ikisinin yaralandığı belirtilmişti.
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