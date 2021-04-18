Samanyolu Haber /Dünya / Barzani: 'Kürt sorunu Suriye içerisinde çözülmeli' /18 Nisan 2021 17:30

Barzani: 'Kürt sorunu Suriye içerisinde çözülmeli'

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'de Kürt sorununun siyasi yöntemlerle ve Suriye'de çözülmesi gerektiğini söyledi.Suriye'deki krizin askeri yollarla çözülecek bir sorun olmadığına değinen Barzani, diyaloga ihtiyaç olduğunu kaydetti ve sorunun bir gecede çözülemeyeceğini kaydetti.

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Barzani, başkent Erbil’de ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı David Brownstein ile bir araya geldi ve ABD'nin Erbil Başkonsolosu Rob Waller’in de hazır bulunduğu görüşmede Suriye’de yaşanan gelişmeler, ABD ve IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun görevleri, uluslararası güçlerin hazırlıkları, Rojava’daki durum, istikrarın önemi, Kürt taraflar arasındaki diyalog ve Suriye’de Kürt meselesi gibi konular ele alındı.  

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barzani, Suriye krizinin ne bir gecede ve ne de askeri yöntemlerle çözülemeyeceğine dikkat çekerek, çözümün siyasi yollarla ve diyalogla mümkün olabileceğini belirtti.

Neçirvan Barzani, Kürt sorununun da Suriye içerisinde çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Koalisyonun Suriye ve Rojava’daki görevlerine değinen Barzani, IŞİD’in Suriye’de doğrudan tehdit olmaya devam ettiğini, bu nedenle ABD ve koalisyonun “terörle mücadelede” müttefiklerine destek olmaya devam edeceğini söyledi.  
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