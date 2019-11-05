Barzani'den PYD'ye sert eleştriler

Barzani, Kuzey Suriye Kürtlerinin PKK ile aralarına mesafe koymamasını eleştirdiği konuşmasında, "Suriye krizinin başlangıcında Türkiye’nin Suriye’deki sorunu hiçbir şekilde Kürtler değildi. Sorunları PKK’ydi. Bu konuda çok açık ifade etmişlerdi. ‘Suriye sınırlarımızda hiçbir şekilde PKK bayrağının bulunmasına müsaade etmeyiz’ demişlerdi. Bu görüşlerini sürekli bizimle de paylaştılar. Biz de sürekli Suriye’deki kardeşlerimize bunun büyük bir tehlike olduğunu kavratmaya çalıştık. Bunun için çok ciddi çabalarımız da oldu. O süreçte Kürdistan Demokrat Partisi’nin PYD ile iyi ilişkileri de yoktu. Türkiye gelip bize ara buluculuk teklifinde bulundu. Kürtlerden kendilerini PKK’den ayırmalarını istedi. En büyük hata şuydu; maalesef, PKK, Suriyeli Kürtler üzerinden meşruluk kazanmak istedi" ifadelerini kullandı.







Erbil merkezli Ortadoğu Araştırma Enstitüsü’nün (MERİ) düzenlediği panelde konuşan Barzani, "Hiç şüphe yok ki duygusal açıdan hepimiz, tüm Kürtler Suriye’de Kürtlerin başına gelenlerden hoşnutsuzdur, başka türlü olmasını istiyor" dedi ancak, PYD'ye de keskin eleştirilerde bulundu.





Barzani, panelin moderatörlüğünü yapan MERI Başkanı Dr. Dilawer Alaaddin’in, "ABD, Türkiye, Rusya, İran ve hatta PYD’li liderlerle iyi ilişkileriniz olduğu biliniyor. Sizin ağzınızdan duymak istiyoruz; orada istikrarın ağlanması için bu ilişkileriniz üzerinden ne yaptınız, etkiniz ne oldu" sorusuna, PYD'ye eleştirileri de içeren bir yanıt verdi.





Kuzey Suriye'de Kürtlerin başına gelenlerden herkesin hoşnutsuz olduğunu ifade eden Barzani, "Hiç şüphe yok ki duygusal açıdan hepimiz, tüm Kürtler Suriye’de Kürtlerin başına gelenlerden hoşnutsuzdur, başka türlü olmasını istiyor. IŞİD geldiğinde büyük bir direniş gösterdiler, birçok şehit verdiler. Bunu sadece kendilerini, yani Kürtleri korumak için yapmadılar. Arapları ve diğer Suriye bileşenlerini savunmak için de yaptılar" görüşünü dillendirdi ancak Kürtlerin de kendilerine 'biz nerede hata yaptık' diye sormaları gerektiğini savundu:





"Fakat şu an yaşananlardan bahsedebilmek için biraz geçmişe gitmemize ihtiyaç var. Maalesef diyorum, biz Kürtlerin tarihi öğrenmek için pür dikkat tarih okumamız ve bilmemiz gerekiyor. Bir şey olduğunda doğrudan falanın veya filanın hatasıdır, bu hükümet böyle yaptı, böyle komplo yapıldı diyoruz. Böyle bir alışkanlığımız var. Ama birazcıkta, ‘biz nerede hata yaptık’ diye sorgulamıyoruz. Biz dikkatlice bu hataları sorgulayıp ileriye dönük adım atmayı başaramıyoruz."