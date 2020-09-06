Başak Demirtaş AİHM Başkanı'na seslendi

Spano, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin düzenlediği İnsan Hakları Söyleşileri’ne katılırken, Mardin Valiliği, Belediyesi ve Barosu'nu da ziyaret etti. Spano'nun tüm programına AKP'liler de katıldı.







AKP Kadın Kolları Başkanlığı, Spano'nun kayyım Mahmut Demirtaş ziyaretini ortaya çıkaran bir fotoğraf ve tweet paylaştı ancak kısa bir süre sonra tweeti sildi.





Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:





"23. Dönem milletvekilimiz Sn Cüneyt yüksel, Kız kardeşi ve Avrupa insan hakları mahkemesinde yargıç olan Sn Saadet yüksel ve Avrupa insan hakları mahkemesi başkanı Robert Spano Sn Valimiz Mahmut Demirtaş ve il başkanımız Esengül Aydın Sancar ile program sonrası."





Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş bir dizi tweetle Spano'nun ziyaretlerine yönelik tepkisini dile getirdi.





Başak Demirtaş paylaşımlarında şu satırlara yer verdi:





"1- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Sayın Robert Spano, mahkemenizin verdiği kararları uygulatmayan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileriyle görüştünüz. Son olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu ve AKP İl Başkanıyla da bir araya geldiğinizi görüyorum. @echr_cedh





2- Mardin, Diyarbakır'a komşu. Şayet Diyarbakır’da misafirimiz olursanız başta eşim Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP’li siyasetçilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki davalarını size anlatmak isterim.





3- Eminim ki, ziyaretiniz sırasında görüştüğünüz yetkililerinden hükümetin pozisyonunu fazlasıyla öğrenme fırsatınız oldu. Durumu bir de bizden dinlemek için, bana sadece bir saat ayırmanız yeterli olacaktır. Sizi Diyarbakır misafirperverliğiyle ağırlamak isterim. Saygılarımla."