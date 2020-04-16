Başak Demirtaş: Selahattin bizden daha moralli

Başak Demirtaş, Edirne’de tutuklu bulunan eşi HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la konuştuğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Demirtaş, “Selahattin’le konuştum, bizden daha moralli, bizi uyarıyor” dedi.



Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’la yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:





“Merhabalar, Selahattin’le telefonda konuştuk bugün. Selahattin ile değerli yoldaşı Abdullah Zeydan, tıpkı Figen Yüksekdağ gibi, Gülten Kışanak gibi koronaya karşı, bir hücrede savunmasız olabilirler. Ama her konuşmamızda bir kez daha fark ediyorum ki, bizden daha moralliler.





Selahattin ile yol arkadaşları, sadece ve sadece barışı savundukları için, siyasi düşünceleri nedeniyle cezaevindeler. İlk günden bugüne, her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa uğradılar. Öyle görünüyor ki, uğramaya devam edecekler. Bütün bu yaklaşımlara rağmen bir gün bile boyun eğmediler. Ölüm riski karşısında bile direnmeye devam ediyorlar.





Birilerine şaka gibi gelebilir, ‘Aman canım ne olacak ki, cezaevinde izole durumdalar’ diyebilirler. Ciddi bir risk var, hayati bir riskten söz ediyoruz. Selahattin de bu durumun farkında. Ama dediğim gibi, hepimizden daha moralli. Her seferinde bizi, daha dikkatli olmamız konusunda uyarıyor.





Tüm dostlara selamlarını iletiyor.”