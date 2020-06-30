Samanyolu Haber /Gündem / Başak Demirtaş'tan Albayrak'a yönelik hakarete tepki /30 Haziran 2020 21:26

Başak Demirtaş'tan Albayrak'a yönelik hakarete tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara Başak Demirtaş da tepki gösterdi. Demirtaş, "Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın dördüncü çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medyada paylaşılan habere, kimi kullanıcılar tarafından cinsiyetçi ve hakaret içeren yorumlar yapıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Albayrak ailesine ve Esra Albayrak’a yönelik hakaretlere tepki gösterdi.

Başak Demirtaş Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Esra Albayrak’a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Esra Hanım’ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın.”

Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.Esra Hanım'ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın.

MERSİN’DE BİR KİŞİ ‘HAKARET’TEN GÖZALTINDA

Öte yandan Mersin’de, Berat Albayrak’ın 4’üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter’da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yaptığı öne sürülen E.B. adlı kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
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