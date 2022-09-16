Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir Avrupa'da da dolu dizgin: Fiorentina'yı net skorla geçti /16 Eylül 2022 01:07

Başakşehir Avrupa'da da dolu dizgin: Fiorentina'yı net skorla geçti

Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği İtalyan Fiorentina'yı da 3-0 gibi net bir skorla yenerek grubunda 2'de 2 yaptı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 1-0 yenen Medipol Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği İtalyan Fiorentina'yı da 3-0 gibi net bir skorla yenerek grubunda 2'de 2 yaptı.

Başakşehir'in golleri 57 ve 71. dakikalarda Serdar Gürler ile 90. dakikada Bertrand Traore'den geldi.

Firentina'da ise 76. dakikada kırmızı kart gören Ikone takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu skorla puanını 6'ya çıkartan temsilcimiz grubunda 3. haftaya lider olarak girdi.

Başakşehir'in bir sonraki rakibi ise Letonya temsilcisi Rigas.



Puan Durumu

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başakşehir Avrupa'da da dolu dizgin: Fiorentina'yı net... Sonraki Haber >>

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan: "Toprak verebiliriz"

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan:

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:15:16