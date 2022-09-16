Başakşehir Avrupa'da da dolu dizgin: Fiorentina'yı net skorla geçti

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 1-0 yenen Medipol Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği İtalyan Fiorentina'yı da 3-0 gibi net bir skorla yenerek grubunda 2'de 2 yaptı.





Başakşehir'in golleri 57 ve 71. dakikalarda Serdar Gürler ile 90. dakikada Bertrand Traore'den geldi.





Firentina'da ise 76. dakikada kırmızı kart gören Ikone takımını sahada 10 kişi bıraktı.





Bu skorla puanını 6'ya çıkartan temsilcimiz grubunda 3. haftaya lider olarak girdi.





Başakşehir'in bir sonraki rakibi ise Letonya temsilcisi Rigas.















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