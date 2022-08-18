Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir fırsatı değerlendiremedi /18 Ağustos 2022 23:14

Başakşehir fırsatı değerlendiremedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turu maçında Antwerp ile karşılaşan Başakşehir sahadan beraberlikle ayrıldı.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turu maçında sahasında Belçika temsilcisi Antwerp ile karşılaşan Başakşehir sahadan beraberlikle ayrıldı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 54. dakikasında Mounir Chouiar ile öne geçen temsilcimis bitime kısa bir süre kalan 88. dakikada kalesinde gördüğü golle büyük bir fırsatı değerlendirememiş oldu.

Antwerp'in Dinis Almeida ile skora eşitliği getirmesinden sonra başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı ise gelecek hafta Belçika'da oynanacak.
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