Başakşehir , Galatasaray puanları paylaştı

Son 5 haftadır mağlubiyet görmeyen Başakşehir evinde Galatasaray’a da kaybetmedi ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Muslera’nın kurtarışlarıyla damga vurduğu 0-0 biten maçta puanlar paylaşıldı.





Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Ligde 2 maçlık galibiyetin ardından Sivasspor deplasmanında mağlup olan sarı kırmızılılar Başakşehir karşısında da puan kaybetti.