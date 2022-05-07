Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir , Galatasaray puanları paylaştı /07 Mayıs 2022 21:47

Başakşehir , Galatasaray puanları paylaştı

Son 5 haftadır mağlubiyet görmeyen Başakşehir evinde Galatasaray'a da kaybetmedi ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Muslera'nın kurtarışlarıyla damga vurduğu 0-0 biten maçta puanlar paylaşıldı.

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Son 5 haftadır mağlubiyet görmeyen Başakşehir evinde Galatasaray’a da kaybetmedi ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Muslera’nın kurtarışlarıyla damga vurduğu 0-0 biten maçta puanlar paylaşıldı.

Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Ligde 2 maçlık galibiyetin ardından Sivasspor deplasmanında mağlup olan sarı kırmızılılar Başakşehir karşısında da puan kaybetti.

Son 5 maçtır kaybetmeyen ve 13 puan toplayan Başakşehir, Galatasaray karşısında aldığı beraberlikle yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray adına yaptığı kritik kurtarışlarla puanı kurtaran isim Fernando Muslera oldu.

Net fırsatlar yakalayan ancak Muslera’yı geçemeyen Başakşehir 1 puana razı oldu.

Bu sonucun ardından puanını 61’e çıkaran Başakşehir 4. sırada kaldı. 48 puana ulaşan Galatasaray da 13. sırada yer aldı. Gelecek hafta Galatasaray sahasında Adana Demirspor’u ağırlayacak.

Medipol Başakşehir ise Giresunspor deplasmanına konuk olacak.
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