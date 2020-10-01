Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi yapıldı. Geçen sezonu Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hak kazanan Medipol Başakşehir’in yer aldığı grup ve gruptaki rakipleri, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan kura çekimi belirlendi.







Başakşehir, H Grubu’nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.





İŞTE GRUPLAR





A GRUBU





Bayern Münih

Atletico Madrid

Salzburg

Lokomotiv Moskova





B GRUBU





Real Madrid

Shakthar Donetsk

Inter

Borussia Mönchengladbach





C GRUBU





Porto

Manchester City

Olympiakos

Marsilya





D GRUBU





Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

E GRUBU





Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes





F GRUBU





Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Club Brugge





G GRUBU





Juventus

Barcelona

Dinamo Kiev

Ferencvaros





H GRUBU





PSG

Manchester United

Leipzig

Başakşehir