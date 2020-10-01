Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu /01 Ekim 2020 20:21

Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir'in yer aldığı grup, Cenevre'de gerçekleştirilen kura çekiminde belli oldu. Temsilcimiz PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti. Kura çekimi sırasında UEFA'da yılın savunma, orta saha ve forvet oyuncusu ödülleri de sahiplerini buldu.

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Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi yapıldı. Geçen sezonu Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hak kazanan Medipol Başakşehir’in yer aldığı grup ve gruptaki rakipleri, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan kura çekimi belirlendi.

Başakşehir, H Grubu’nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU

Bayern Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotiv Moskova

B GRUBU

Real Madrid
Shakthar Donetsk
Inter
Borussia Mönchengladbach

C GRUBU

Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya

D GRUBU

Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland
E GRUBU

Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes

F GRUBU

Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge

G GRUBU

Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferencvaros

H GRUBU

PSG
Manchester United
Leipzig
Başakşehir
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