Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi yapıldı. Geçen sezonu Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hak kazanan Medipol Başakşehir’in yer aldığı grup ve gruptaki rakipleri, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan kura çekimi belirlendi.
Başakşehir, H Grubu’nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.
İŞTE GRUPLAR
A GRUBU
Bayern Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotiv Moskova
B GRUBU
Real Madrid
Shakthar Donetsk
Inter
Borussia Mönchengladbach
C GRUBU
Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya
D GRUBU
Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland
E GRUBU
Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes
F GRUBU
Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge
G GRUBU
Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferencvaros
H GRUBU
PSG
Manchester United
Leipzig
Başakşehir