Medipol Başakşehir lider oldu, Beşiktaş elendi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli ekip sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak grupta 7 puanla liderliğe yükseldi.
Maçın golleri şu şekilde:
73'ncü dakikada penaltıyla Edin Visca.
84'üncü dakikada Enzo Crivelli.
87'nci dakikada Enzo Crivelli.
Medipol Başakşehir aldığı bu sonuçla Roma ve Mönchengladbach'ın da bulunduğu grupta liderliğe yükseldi.
PUAN DURUMU
BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla bir üst tura çıkma şansını yitirdi.