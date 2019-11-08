Samanyolu Haber /Spor / Medipol Başakşehir lider oldu, Beşiktaş elendi /08 Kasım 2019 01:10

Medipol Başakşehir lider oldu, Beşiktaş elendi

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları geride kaldı. Türkiye'yi temsil eden 3 takımdan Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i deplasmanda mağlup ederek Roma ve Mönchengladbach'ın da bulunduğu grupta liderliğe yükselirken, Trabzonspor ve Beşiktaş ise rakiplerine mağlup olarak Avrupa defterini bu sezonluk kapatmış oldu.

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UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli ekip sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak grupta 7 puanla liderliğe yükseldi.

Maçın golleri şu şekilde: 

73'ncü dakikada penaltıyla Edin Visca.

84'üncü dakikada Enzo Crivelli.

87'nci dakikada Enzo Crivelli.

Medipol Başakşehir aldığı bu sonuçla Roma ve Mönchengladbach'ın da bulunduğu grupta liderliğe yükseldi.

PUAN DURUMU



BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla bir üst tura çıkma şansını yitirdi.

Beşiktaş Braga
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