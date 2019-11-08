Medipol Başakşehir lider oldu, Beşiktaş elendi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli ekip sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak grupta 7 puanla liderliğe yükseldi.





Maçın golleri şu şekilde:





73'ncü dakikada penaltıyla Edin Visca.





84'üncü dakikada Enzo Crivelli.





87'nci dakikada Enzo Crivelli.





Medipol Başakşehir aldığı bu sonuçla Roma ve Mönchengladbach'ın da bulunduğu grupta liderliğe yükseldi.





PUAN DURUMU













BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ



