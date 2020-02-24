Başakşehir son dakika golüyle zirveye yerleşti: İşte son puan durumu

Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir, kazanması halinde liderliğe yükseleceği maçta Çaykur Rizespor'u 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.





Rize'deki mücadelenin ilk 45 dakikasını konuk Başakşehir tek gollü üstünlükle noktaladı. Ceza sahası içinde Demba Ba'ya yapılan faul sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Edin Visca hata yapmadı ve 43'te topu ağlara gönderdi.





İkinci yarıda her iki takım da gol için rakip sahada açık ararken Karadeniz ekibi 60. dakikada eşitliği yakaladı. Defansın arkasına atılan uzun topta Çaiçara'nın hatasını değerlendiren Umar Aminu skoru 1-1'e getirdi.





Maçta son sözü söyleyen Martin Skrtel oldu. Mücadeleye yedek başlayan ve 87'de oyuna dahil olan Slovak savunmacı 90. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi.





Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir son 4 haftada üçüncü galibiyetini alırken, zor günler geçiren Rizespor üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı.



