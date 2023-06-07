Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir Trabzonspor’u yendi, Türkiye Kupası finali öncesi moral buldu /07 Haziran 2023 00:04

Başakşehir Trabzonspor’u yendi, Türkiye Kupası finali öncesi moral buldu

Sezonun son haftalarına girilirken bol gollü galibiyetler alan Trabzonspor'un serisine Başakşehir son verdi. Son üç maçında 13 gol kaydeden Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 5 maça çıkarak Başakşehir, Fenerbahçe ile oynayacağı kupa finali öncesi moral depoladı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Son haftaların formda iki ekibinin mücadelesini Başakşehir 3-1 galip tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Başakşehir’in gollerini 34. dakikada Deniz Türüç, 48. dakikada Eren Elmalı kendi kalesine ve 79. dakikada Lucas Lima kaydetti. Trabzonspor’un tek golü 62. dakikada Edin Visca’dan geldi.

Bu sonuçla Başakşehir sezonu 62, Trabzonspor ise 57 puanla tamamladı.

‘FIRTINA’ İSTANBUL’DA DİNDİ

İstanbul deplasmanına gelene kadar son üç maçından da galibiyetle ayrılan ve rakip filelere 13 gol gönderen Trabzonspor, Başakşehir karşısında seriyi sürdüremedi. Ligdeki yenilmezlik serisi 5 maça çıkan Başakşehir ise, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Trabzonspor galibiyeti ile ligi tamamlayan Basşakşehir, Fenerbahçe ile 11 Haziran Pazar günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacağı maç öncesi moral buldu.

BJELICA’DAN GENÇ FUTBOLCULARA ŞANS

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Başakşehir karşısında genç futbolculara şans verdi.

Kaleyi Muhammet Taha Tepe’ye emanet eden Bjelica, geri dörtlüyü Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş ve Eren Elmalı’dan oluşturdu. Orta sahada Doğucan Haspolat, Bardhi, Emirhan Zaman, Visca ve Arif Boşluk’u görevlendiren Hırvat teknik direktör, ileri uçta Umut Bozok’u tercih etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica, alt yapıdan ise Hakan Aydın (20), Salih Malkoçoğlu (18), Abdurrahman Bayram (18), Engin Yıldırım (18), Ali Yılmaz (19) ve Oğuzhan Yılmaz’ı (16) yedek kadroya dahil etti.
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