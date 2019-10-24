Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde 3 puanı kaptı /24 Ekim 2019 23:04

Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde 3 puanı kaptı

Avrupa Ligi’nde 3. maçında Wolfsberger’i 1-0 yenen Başakşehir ilk galibiyetini aldı. Puanını 4’e çıkartan Turuncu -Lacivertli takım grupta ikinci sıraya yükseldi.

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Avrupa Ligi’nde 3. maçında Wolfsberger’i 1-0 yenen Başakşehir ilk galibiyetini aldı. Puanını 4’e çıkartan Turuncu -Lacivertli takım grupta ikinci sıraya yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Başakşehir ile Wolfsberger’i ağırladı. Başakşehir Stadı’ndaki mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı. İlk maçta Roma’ya farklı yenilen, M’gladbach karşısında da galibiyeti son dakikalarda yediği golle kaçıran Başakşehir, Wolfsberger karşısında bu kez hata yapmadı. Turuncu-Lacivertli takımın golünü maçın ikinci yarısında İrfan Can  Kahveci kaydetti. UEFA sıralamasındaki rakiplerimizden Avusturya’nın bir takımına da puan vermemiş oldu.

GOLÜ İRFAN CAN KAHVECİ ATTI

Geçen hafta Mönchengladbach’yı son dakika golüyle elinden kaçıran Okan Buruk’un öğrencileri maç boyunca etkili oynadı. Girdiği pozisyonlarda Wolfsberger kalecisi Kofler’i geçemeyen Başakşehir, 78. dakikada İrfan Can Kahveci’nin şık çalımını ve aynı güzellikteki şutunu beklemek zorunda kaldı. Temsilcimiz 1-0 öne geçtiği mücadelenin geride kalan dakikalarında bu skoru korumayı başararak 3 puanı hanesine yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR 4 PUANLA 3 SIRADA

Başakşehir 7 Kasım Perşembe günü Wolfsberger ile grubun 4. hafta maçında karşılaşacak ve maç saat TSİ 23.00’de başlayacak.Grubun diğer maçında Roma, sahasında Mönchengladbach ile son dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçlarla Roma 5 puanla lider, Wolfsberger 4 puanla 2. sırada, temsilcimiz Başakşehir 4 puanla 3. sırada yükseldi. Mönchengladbach 2 puanla 4. sırada yer aldı.

PUAN DURUMU

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MAÇ KADROSU

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Azubuike), Mehmet Topal, Visca (Dk. 90 Uğur Uçar), İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 64 Robinho), Crivelli

Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz (Dk. 90+1 Schmerböck), Leitgeb, Schmid, Liendl, Ritzmaier, Niangbo (Dk. 75 Schmidt), Weissman

Gol: Dk. 78 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 4 Leitgeb, Dk. 37 Sollbauer, Dk. 66 Liendl (Wolfsberger), Dk. 22 Crivelli, Dk. 30 Gulbrandsen, Dk. 44 Skrtel (Medipol Başakşehir)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
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