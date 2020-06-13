Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir zirveyi bırakmıyor /13 Haziran 2020 21:41

Başakşehir zirveyi bırakmıyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehirspor, konuk ettiği Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti: 2-0.

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Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir evinde Alanyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında taraflar rakip kalede net pozisyonlar yakaladı ancak son vuruşlardan sonuç çıkmayınca ilk 45 dakika golsüz sona erdi.

2 GOLLE GELEN 3 PUAN

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Başakşehir sonuca gitti. 64'te Mahmut Tekdemir takımını öne geçirirken 80. dakikada kazanılan penaltıda Edin Visca skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla turuncu-lacivertli ekip son 6 maçta beşinci galibiyetini elde etti.
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