Başakşehir zirveyi bırakmıyor

Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir evinde Alanyaspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında taraflar rakip kalede net pozisyonlar yakaladı ancak son vuruşlardan sonuç çıkmayınca ilk 45 dakika golsüz sona erdi.
2 GOLLE GELEN 3 PUAN
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Başakşehir sonuca gitti. 64'te Mahmut Tekdemir takımını öne geçirirken 80. dakikada kazanılan penaltıda Edin Visca skoru 2-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla turuncu-lacivertli ekip son 6 maçta beşinci galibiyetini elde etti.