Samanyolu Haber /Gündem / Başakşehir'de AKP'li meclis üyeleri, halka saldırdı /09 Ocak 2025 23:01

Başakşehir'de AKP'li meclis üyeleri, halka saldırdı

Başakşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda onaylanan Başakşehir Belediyesi'ne arsa-alım satım yetkisi tanıyan önerinin görüşüleceği toplantıya katılan halka AKP'li meclis üyeleri saldırdı.

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Başakşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda onaylanan Başakşehir Belediyesi'ne arsa-alım satım yetkisi tanıyan önerinin görüşüleceği toplantıya katılan Şahintepe Halk Dayanışması, AKP'li meclis üyelerinin saldırısına uğradıklarını açıkladı.

Şahintepe Halk Dayanışması'ndan konuyla ilgili video da paylaşıldı.

Konuyla ilgili bilgilendirme açıklaması da yapılırken yaşananlar şöyle anlatıldı:

"Başakşehir Belediyesi Meclis oturumuna katılan komşularımıza AKP’li meclis üyeleri saldırdı.

Başakşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında onaylanan Başakşehir Belediyesine arsa-alım satım yetkisi tanıyan önerinin görüşüleceği toplantıya Şahintepe Halk Dayanışması olarak katılım sağladık.

Halkın katılımına açık olan toplantıda Başakşehir Belediyesi AKP’li meclis üyeleri, oturum sonunda karara tepki gösteren komşularımıza saldırdı.

Önce halkı provoke edip sonra küfür ve hakaretler savuran başta Ahmet Melik ve diğer AKP’li meclis üyelerinin saldırısına arkadaşlarımız tepki gösterdi. Yaşananları kayıt altına alan arkadaşımız merdivenlerden itilerek yaşananları kayıt altına alması engellenmek istendi.

Bu ve benzeri saldırılar AKP’li Başakşehir Belediyesinin acziyetini gözler önüne sermektedir. Şahintepe Halk Dayanışması olarak bu ve benzeri zorbalıklara sessiz kalmayacağımızı, mücadelemize kararlı adımlarla devam edeceğimizi tüm dostlarımıza duyuruyoruz.

Mecliste onaylanan alım-satım yetkisine en yakın zamanda hukuki ve fiili meşru yanıtımızı vereceğiz.

Bu saldırıyı kınıyor faillerini halkımıza gösteriyoruz."
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