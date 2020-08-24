"Başakşehir'de bin dairesi var, çünkü Tayyip Bey ona çok şey borçlu"

Lütfü Türkkan, savunma olarak da söz konusu vekilin AKBİL davası döneminde günlerce işkence görmesine rağmen ağzını açmamasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ona borçlu olduğunun söylendiğini öne sürdü.







Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bunu duyuran Türkkan, şu ifadeleri kullandı:





''Geçenlerde bir sohbete tanıklık ettim. Ak Partili eski bir milletvekilinin Başakşehir'de AVM, benzinlikler ve bine yakın dairesi olduğundan bahsettiler. Savunma ise dudak uçuklattı: 'O, Akbil davasında günlerce işkence görmesine rağmen ağzını açmadı, Tayyip Bey ona çok borçlu.''



