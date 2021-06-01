Samanyolu Haber /Gündem / Başakşehir'de büyük yolsuzluk iddiası! /01 Haziran 2021 08:59

Başakşehir'de büyük yolsuzluk iddiası!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun kamunun Başakşehir’deki 78 bin metrekarelik bir arsa üzerinden zarara uğratıldığını iddia etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun da bahsettiği arsa satışı üzerinden kamunun nasıl zarara uğratıldığını sosyal medya üzerinden aktardı.

Ongun, bilinmeyen şirketin kısa sürede elde ettiği kazancı için "Bakalım bir şirkete 4 günde 27 milyon dolar kâr elde edilmesini sağlayan satın almanın soruşturması ne olacak?" diye sordu.

Ongun, Twitter üzerinden şu paylaşımları yaptı:

Gelin size İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün dillendirdiği, önceki İBB yönetimi tarafından sadece bir örnekte kamunun ne kadar zarara uğratıldığının film gibi hikayesini anlatayım;
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1) Başakşehir’de 78 bin metrekarelik bir arsa Ocak 2016’da özel bir şirket tarafından 49 milyon liraya satın alınıyor.

2) Sadece 4 gün sonra aynı arsayı, malum şirket İBB iştirak şirketi KİPTAŞ’a 130 MİLYON LİRAYA satıyor. Bu şekilde 4 günde 81 milyon lira kâr elde ediliyor.

3) O tarihte dolar 3 TL. Kârlı satış şirkete 4 günde 27 MİLYON DOLAR kazandırıyor. Bugünkü kurla 4 günde 230 milyon lira kâr elde ediliyor

4) KİPTAŞ toplamda 300 milyon lira harcayarak arsayı alıp proje hazırlıyor. Projenin maketi hala iştirak şirketinin bina girişinde mevcut.

5) Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimine gelince bu kadar para harcanan arsa İBB Meclisi’nde AK Parti grubunca birden yeşil alana dönüştürülüyor ve değeri kayboluyor.

6) Bu kamu zararı ile ilgili olarak İBB soruşturma açıyor ve dosya hazırlıyor. Birkaç ay önce İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruşturma dosyasını incelemek için İBB'den alıyor.

7) Günün hikayesinin özeti: Bakalım bir şirkete 4 günde 27 milyon dolar kâr elde edilmesini sağlayan satın almanın soruşturması ne olacak?
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