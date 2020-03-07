Başakşehir'de zirve keyfi

Başakşehir, Süper Lig'de hız kesmiyor. 25. hafta maçında Göztepe'nin konuğu olan İstanbul ekibi Demba Ba, Enzo Crivelli ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.







Geçen hafta Kayserispor deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönen Göztepe, Başakşehir karşısında 40. dakikada golü kalesinde gördü.





Başakşehir'in yıldız golcüsü Demba Ba attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.





CRIVELLI FARKI 2'YE ÇIKARDI





Başakşehir ikinci yarının başında ikinci golü de buldu. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde bu kez Enzo Crivelli skor tabelasını değiştirdi ve Başakşehir üstünlüğünü 2-0'a çıkardı.





Maçın 83. dakikasında ceza sahasına girmek üzere olan Cameron Jerome'a arkadan faul yapan Epureanu kırmızı kart gördü ve kalan dakikaları konuk ekip 10 kişi tamamladı.





Başakşehir, 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci skoru 3-0'a taşıdı.





90 dakikanın sonunda sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Başakşehir üç puanı hanesine yazdırırken ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı.





Bu sonucun ardından Başakşehir 52 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.





İstanbul ekibi gelecek hafta şampiyonluğun bir diğer adayı Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.