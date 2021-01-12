Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir'den Galatasaray'a transfer cevabı! /12 Ocak 2021 19:47

Başakşehir'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Süper Lig’de ezeli rakipler arasında futbol kadar transfer mücadelesi de yaşanıyor.Her yıl takımlar daha iyi bir kadro için adeta transfer yarışına giriyor.

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Öyle ki takımlar arasında oyuncu transferleri de gerçekleşiyor. Bu takımlardan olan Galatasaray, gözünü Başakşehir’in yıldız oyuncuna dikti. 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı kırmızılı yönetim, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı.

Yöneticiler, Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdürürken, Medipol Başakşehir'in başkanı, yıldız futbolcu için 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı kırmızılı yönetime iletti.

Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü'nün oyuncu için Başakşehir'e 14 milyon Euro vermesi halinde turuncu lacivertli ekibin önceliğinin Galatasaray olacağına dair bir ifade kullanıldığı öğrenildi.
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