Başakşehir'den şampiyonluk yolunda önemli adım

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.





Turuncu-mavililere galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Crivelli ve 78. dakikada penaltıdan Visca kaydetti.





Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 65'e yükselterek, en yakın rakibi Trabzonspor'un (bir maçı eksik) 5 puan önünde yer aldı. Galibiyet hasreti beş maça çıkan Yukatel Denizlispor ise 32 puanda kaldı ve düşme tehlikesini daha yakından hissetmeye başladı.





Başakşehir ligdeki bir sonraki maçında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak, Yukatel Denizlispor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.





PUAN DURUMU



