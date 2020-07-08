Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir'den şampiyonluk yolunda önemli adım /08 Temmuz 2020 00:04

Başakşehir'den şampiyonluk yolunda önemli adım

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider olarak giren Başakşehir, yeni haftada da Yukatel Denizlispor'u 2-0'la geçerek ligin bitimine 3 hafta kala liderliğini sürdürdü.

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Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

Turuncu-mavililere galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Crivelli ve 78. dakikada penaltıdan Visca kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 65'e yükselterek, en yakın rakibi Trabzonspor'un (bir maçı eksik) 5 puan önünde yer aldı. Galibiyet hasreti beş maça çıkan Yukatel Denizlispor ise 32 puanda kaldı ve düşme tehlikesini daha yakından hissetmeye başladı.

Başakşehir ligdeki bir sonraki maçında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak, Yukatel Denizlispor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU

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