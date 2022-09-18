Başakşehir'e Karagümrük freni

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkat çeken Medipol Başakşehir, ligin 7. hafta maçında Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.





Ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 1-0 yenen Başakşehir, Konferans Ligi'nde ise İstanbul'da karşılaştığı İtalya temsilcisi Fiorentina'yı 3-0 gibi net bir skorla geçmişti.





Ligde oynadığı 5 maçtır gol yemeyen Başakşehir, Karagümrük mücadelesinde de kalesini gole kapatarak 7. hafta sonunda ligde gol yemeyen tek takım konumunda.





Bu skorla birlikte Başakşehir punını 14'e yükseltirken, Karagümrük ise 6 puana çıktı.













