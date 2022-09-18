Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir'e Karagümrük freni /18 Eylül 2022 19:54

Başakşehir'e Karagümrük freni

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde dolu dizgin ilerleyen Medipol Başakşehir, Karagümrük ile yenişemedi.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkat çeken Medipol Başakşehir, ligin 7. hafta maçında Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 1-0 yenen Başakşehir, Konferans Ligi'nde ise İstanbul'da karşılaştığı İtalya temsilcisi Fiorentina'yı 3-0 gibi net bir skorla geçmişti.

Ligde oynadığı 5 maçtır gol yemeyen Başakşehir, Karagümrük mücadelesinde de kalesini gole kapatarak 7. hafta sonunda ligde gol yemeyen tek takım konumunda.

Bu skorla birlikte Başakşehir punını 14'e yükseltirken, Karagümrük ise 6 puana çıktı.




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