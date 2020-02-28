Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 3-1'in rövanşında 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen temsilcimiz Başakşehir'in rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertli temsilcimiz son 16 turunda Danimarka ekibi ile Kopenhag karşılaşacak.









Son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanş maçları ise 19 Mart tarihlerinde oynanacak.









Rakip Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda ettikten sonra Malmö, Dinamo Kiev ve Lugano'nun bulunduğu grubu 2. sırada tamamlamış ve son 32 turunda Celtic'i 1-1'in rövanşında deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atlamıştı.









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Olympiakos-Wolves

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Wolfsburg-Shakhtar

Inter-Getafe

Sevilla-Roma

Frankfurt/Salzburg-Basel

LASK-Manchester United