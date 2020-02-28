Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu /28 Şubat 2020 17:29

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki temsilcimiz Başakşehir'in rakibi belli oldu.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 3-1'in rövanşında 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen temsilcimiz Başakşehir'in rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertli temsilcimiz son 16 turunda Danimarka ekibi ile Kopenhag karşılaşacak.


Son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanş maçları ise 19 Mart tarihlerinde oynanacak.


Rakip Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda ettikten sonra Malmö, Dinamo Kiev ve Lugano'nun bulunduğu grubu 2. sırada tamamlamış ve son 32 turunda Celtic'i 1-1'in rövanşında deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atlamıştı.


İŞTE EŞLEŞMELER


Başakşehir-Kopenhag
Olympiakos-Wolves
Rangers-Leverkusen
Wolfsburg-Shakhtar
Inter-Getafe
Sevilla-Roma
Frankfurt/Salzburg-Basel
LASK-Manchester United
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