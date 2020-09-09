Başarı diye buna denir(!) Tek aday, 100 tam puan...

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, sınavla “mevlevi tekkesi şeyhi” anlamına gelen postnişin aldı. Sınavı 100 tam puanla kazanan kişi Bilal Erdoğan’ın eşi tarafından dayısı olan Fatih Çıtlak oldu. Mevleviler, sınavla postnişin seçilmesine itiraz etti.





İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, temmuz ayında tasavvuf, irfan ve meydan meşkleri bölümüne stajyer sanatçı alımı için sınav düzenleneceğini duyurdu. KRT TV’den Çağdaş Ulus’un haberine göre, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda ilgili bölüme Mevlevi şeyhi anlamına gelen bir postnişin, yedi semazen, iki ritm, bir ney, bir kemençe, bir bağlama ile altı erkek ve kadın ses sanatçısı alınacağı açıklandı.





ADRESE TESLİM İLAN, 1 KİŞİNİN KATILDIĞI SINAV





Sınavda , postnişin adayları için Tarîkat zikirleri bilgisi, bir zikir âyinini teknik ve sanatsal açıdan sevk ve idare edebilme yeteneği, Kur’ân-ı Kerîm okuyabilme, tasavvuf kültürün gerektirdiği Arapça ve Farsça sözcük dağarcığına sahip olma, dinî mûsikî formları bilme, tasavvuf tarihi ve kültürü bilgisine sahip olma” şartları arandı.





TEK BAŞVURUNUN KAZANANI BİLAL ERDOĞAN’IN DAYISI





15 günlük başvurusu süresi sonrası da sınavı kazananlar Kültür Bakanlığı tarafından açıklandı. Tek başvurunun olduğu “postnişin” branşında kazanan isim Mehmet Fatih Çıtlak oldu.





Ramazan ayında yaptığı televizyon programlarıyla da tanınan Çıtlak’ın en önemli özelliği Erdoğan ailesine yakın olması. Çıtlak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın oğlu Bilal Erdoğan‘ın eşi Reyyan Uzuner’in dayısı. Çıtlak’ın sınavı 100 tam puanla kazanması da başka bir ayrıntı. Çıtlak aynı zamanda, Bilal Erdoğan tarafından kurulan ve en son Malatya’da bir dolandırıcılık olayı ile gündeme gelen İnsan ve İrfan Vakfı’nın da başkanlığını yürütüyor.





BELEDİYE ETKİNLİKLERİ İÇİN GEZİCİ GRUP OLUŞTURDU





Fatih Çıtlak’ın Sufi Devran adında bir grubu da var. Grup belediye gibi kurumların çeşitli etkinliklere katılıyor. Fatih Çıtlak da ekiple birlikte bu etkinliklerde yer alıyor.





MEVLANA’NIN TORUNUNDAN TEPKİ





Kültür Bakanlığı’nın sınavına Mevleviler tepki gösterirken, Mevlana’nın 22’nci kuşak torunu Faruk Hemdem Çelebi “Mevlevilik geleneği 750 yıldır belli ritüeller çerçevesinde devam ediyor. İlanla postnişin aramak ve kimlerden oluştuğu belli olmayan bir kurul tarafından sınava tabi tutulması Mevlevilik geleneği ile örtüşmüyor. Postnişinliğin stajyeri, kıdemlisi olmaz.” ifadesini kullanıştı.



