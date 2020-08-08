Başarısız oldu, tek çaresi kaldı

Amerika merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türk Lirası’nın dolar ve euro başta olmak üzere bütün yabancı para birimleri karşısında yüzde 3'ten fazla değer kaybettiğine işaret etti.





Gazete, Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz satarak kurları aşağı çekme hamlesinin fiyasko ile sonuçlandığına kaydetti.





Haberde, Merkez Bankası'nın tüm çabalarına rağmen TL'nin dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.





Haberde, perşembe günü yaşanan yüzde 2.7'lik düşüşün, 2019 yılı mart ayından beri bir gündeki en sert değer kaybı olduğu kaydedildi. Liranın sene başından bu yana dolara mukabil yüzde 18 değer kaybettiği vurgulandı.





"DÖVİZ MÜDAHALESİNDE BAŞARISIZ OLDU"





Brezilya ve Meksika'nın para birimlerinin zayıflamasına izin verdiği belirtilerek, Türkiye'nin ise bunun önüne geçmek için Merkez Bankası aracılığıyla çabaladığı belirtildi.





TCMB'nin diğer bankalardan borç olarak döviz alıp bunu sattığı kaydedildi. Goldman Sachs'ın yılın ilk altı ayında 65 milyar dolar satıldığına dair verisi hatırlatıldı.





BlueBay Asset Management Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, "Açıkça döviz müdahalesi başarısız oldu. Artık rezervlerini korumak istiyorlar. Dövizin nereye kadar gideceğini ve nerede dengeleneceğini görmek istiyorlar." yorumunu yaptı.





ZARARINA KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNİN BEDELİ





Haberde, ithalat maliyetini artıracağı ve yüzde 11,76'lık yıllık enflasyonu daha da yükselteceği endişesi ile TCMB'nin temmuz ayında liranın gücünü korumaya çalıştığı belirtildi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ucuz konut ve taşıt kredileri için bankalara talimat verdiği, bunun da ithalat talebini artırdığına işaret edildi.





Turizm gelirlerinin düşmesi, ihracatın azalması sebebiyle ülkeye daha az dolar ve euro girdiği, bunun yabancı para ihtiyacını artırdığı belirtildi.





MERKEZ BANKASI'NIN ELİNDE TEK ŞIK KALDI





Timothy Ash'e göre Türkiye, faiz oranlarını tekrar yükseltmek zorunda kalabilir. Ash, bu görüşünde yalnız değil.





Birçok analist, yıl sonunda yüzde 12 olan faizleri yüzde 8,25'e düşüren Merkez Bankası'nın şimdi ters yönde adım atacağı görüşünde.





Goldman Sachs'ın tahminlerine göre faiz oranı bu yıl sonunda yüzde 10'a, 2021 sonunda ise yüzde 14'e yükselecek.





Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu 20 Ağustos'ta toplancak.