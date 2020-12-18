Samanyolu Haber /Dünya / Başbakan, bakan ve milletvekili maaşına 3 yıl zam yok! /18 Aralık 2020 14:05

Başbakan, bakan ve milletvekili maaşına 3 yıl zam yok!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede parmakla gösterilen ülkelerin başına gelen Yeni Zelanda'da başbakan ve diğer siyasiler önümüzdeki 3 yıl maaş zammı almayacak. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı net 4 bin 800 TL, milletvekilleri 1.800 TL maaş zammı alacak.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede parmakla gösterilen ülkelerin başına gelen Yeni Zelanda'da başbakan ve diğer siyasiler önümüzdeki 3 yıl maaş zammı almayacak.

Milletvekillerinin maaş zamlarını yayınlayan Yeni Zelanda Ücretler Kurulu, salgının getirdiği ekonomik şartlar sebebiyle siyasilere 3 yıl boyunca herhangi bir zam yapmama kararı aldı.

Yaklaşık 6 ay boyunca yeni vak'anın görülmediği Yeni Zelanda'da Covid-19 aşısının tüm ülke vatandaşlarına ve komşu ada ülkelerine ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

AŞIYI ÜCRETSİZ DAĞITACAK 

Wellington hükûmeti daha önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeili Novavax ve aşı çalışmalarında yüzde 60 başarı yüzdesiyle hayal kırıklığına yol açan İngiliz Oxford-AstraZenica ile anlaştığını duyurmuştu.

Başbakan Jacinda Ardern, hükûmetin yaptığı çalışmalar doğrultusunda isteyen vatandaşların ücretsiz bir şekilde aşı olabileceğini söylemişti. 

Ardern komşu ülkeler Tokelau, Cook Adaları, Niue, Samoa, Tonga ve Tuvalu'ya da aşıların ücretsiz temin edileceğini kaydetmişti.

Ardern, "Bugüne kadar tüm dünya ülkeleri ve tüm gezegen nüfusu aynı anda aşı yaptırmamıştı. Aşılama çalışmaları haftalar değil aylar sürebilir. Ancak yaptığımız ön aşı alımları sonrası Yeni Zelanda iyi bir konumda. Güvenlik sorunları çözülür çözülmez aşı kampanyasını başlatacağız." Diye konuşmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başbakan, bakan ve milletvekili maaşına 3 yıl zam yok! Sonraki Haber >>

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Hırsızlara şok

Hırsızlara şok

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:33