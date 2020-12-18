Başbakan, bakan ve milletvekili maaşına 3 yıl zam yok!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede parmakla gösterilen ülkelerin başına gelen Yeni Zelanda'da başbakan ve diğer siyasiler önümüzdeki 3 yıl maaş zammı almayacak.





Milletvekillerinin maaş zamlarını yayınlayan Yeni Zelanda Ücretler Kurulu, salgının getirdiği ekonomik şartlar sebebiyle siyasilere 3 yıl boyunca herhangi bir zam yapmama kararı aldı.





Yaklaşık 6 ay boyunca yeni vak'anın görülmediği Yeni Zelanda'da Covid-19 aşısının tüm ülke vatandaşlarına ve komşu ada ülkelerine ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.





AŞIYI ÜCRETSİZ DAĞITACAK





Wellington hükûmeti daha önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeili Novavax ve aşı çalışmalarında yüzde 60 başarı yüzdesiyle hayal kırıklığına yol açan İngiliz Oxford-AstraZenica ile anlaştığını duyurmuştu.





Başbakan Jacinda Ardern, hükûmetin yaptığı çalışmalar doğrultusunda isteyen vatandaşların ücretsiz bir şekilde aşı olabileceğini söylemişti.





Ardern komşu ülkeler Tokelau, Cook Adaları, Niue, Samoa, Tonga ve Tuvalu'ya da aşıların ücretsiz temin edileceğini kaydetmişti.





Ardern, "Bugüne kadar tüm dünya ülkeleri ve tüm gezegen nüfusu aynı anda aşı yaptırmamıştı. Aşılama çalışmaları haftalar değil aylar sürebilir. Ancak yaptığımız ön aşı alımları sonrası Yeni Zelanda iyi bir konumda. Güvenlik sorunları çözülür çözülmez aşı kampanyasını başlatacağız." Diye konuşmuştu.