Başbakan Johnson'un partisinde büyük fire

Kabul edilen bu önlemler; Covid serfikası, kapalı mekanlarda maske zorunluluğu, sağlık hizmetlerinde ön saflarda çalışanlara aşı zorunluluğu, Covid pozitif bir kişiyle temaslı olanların her gün test yaptırarak karantinadan muaf olması gibi uygulamaları içerdi.



Ayrı ayrı yapılan oylamalarda gece kulüpleri gibi kalabalık kapalı mekanlara giriş için Covid sertifikası zorunluluğu, 98 Muhafazakar Parti milletvekilinin karşı oyuna rağmen, 243 İşçi Partili milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi.



Bazı Muhafazakar vekiller tarafından "özgürlüklerin kısıtlanması" olarak değerlendirilen uygulama Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacak. Bu sertifika, takviye dozu olarak da adlandırılan 3. doz aşı ya da negatif test belgesi talep edilmesini öngörüyor.



Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) ön saflarda çalışanlara yönelik aşı zorunluluğu için yapılan oylamada 63 Muhafazakar Partili milletvekili; kapalı mekanlarda maske zorunluluğu hakkındaki oylamada ise 38 Muhafazakar milletvekili karşı oy kullandı.





Hükümet, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının ardından 11 Afrika ülkesine uyguladığı seyahat kısıtlamalarının ise Çarşamba gününden geçerli olmak üzere kaldırıldığını açıkladı. Seyahatlerde test zorunluluğu ise devam edecek.





Muhafazakar Partililer, Johnson'ın geleceği üzerine düşünüyor



Iain Watson - Politika muhabiri



İkna ve razı etmeyi denediler.



Başbakan Boris Johnson, Omicron'un yarattığı riskleri ifade ederek, milletvekillerine hitap etti.



İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty de milletvekillerine bilgi verdi ve hastaneye yatışlarda önemli bir artış beklendiğini söyledi.



Ama isyan eden 100'e yakın Muhafazakar milletvekili yollarından döndürülecek gibi değildi.



Hatırlarsanız, bu sayı geçen yılki hükümetin Covid önlemlerine karşı oy kullanan 55 milletvekilinden daha fazla.



Oylama Covid sertifikalarına yönelik sahip olunan şüphe hakkında çok şey söylüyor.



Ancak aynı zamanda hükümet ve milletvekilleri arasında kayda değer ve büyüyen bir uçurumun da altını çiziyor.



Ve haftalarca süren olumsuz manşetlerden sonra başbakanın otoritesinin ciddi şekilde aşındığını gösteriyor.



Pek çok Muhafazakar Partili, eski parti baş denetçisi Mark Harper'ın hükümeti milletvekillerine daha fazla saygı göstermeye zorlamak için oy kullanma çağrısına kulak vermiş görünüyor.



Birçok isyancı Muhafazakar milletvekilinin umudu, başbakanın şimdi söz konusu Covid önlemlerinden daha ileri gidemeyeceğini hissetmesidir.



En hafif deyimiyle, Muhafazakar Parti sıralarındaki ruh halinin huzursuzluk olduğu çok açık.



Muhafazakar Parti milletvekilleri 2019'daki seçimlerin büyük kazancı Johnson'ın artık kendileri için bir mesuliyete dönüşüp dönüşmediğini açıkça tartışırken, parlamentodaki tüm gözler Perşembe günkü Kuzey Shropshire ara seçimlerinde olacak.



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Başbakan Johnson Pazartesi günü, İngiltere'de Omicron vakalarının hızla artması nedeniyle, günlük aşı sayısını 1 milyona çıkarıp bu ay sonuna kadar tüm yetişkinlerin takviye aşılarının tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı.



Bunun üzerine aşı randevularında büyük artış oldu ve aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.



Dün ayrıca İngiltere'de Omicron kaynaklı ilk ölüm kayda geçti.