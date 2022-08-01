Samanyolu Haber /Politika / "Başbakan olunca..." /01 Ağustos 2022 16:56

"Başbakan olunca..."

Kamuoyunda '6'lı Masa' olarak anılan siyasi oluşumun bileşenlerinden olan İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını cevaplandırdı. Başbakan olduğunda yapacağı ilk icraatın sorulması üzerine bakın nasıl bir cevap verdi.

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Sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını cevaplandıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başbakan olduğunda yapacağı ilk icraatın ne olacağı yönündeki bir soruyu ise 'İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden uygulamaya koymak olarak cevaplandırdı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Başbakan olunca yapacağımız ilk icraat İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak olacak” dedi.

Akşener, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; “Merhaba, dün Balıkesir’de esnaf ziyaretindeydim. Bugün de İstanbul’da, evimdeyim. Dedim ki; ‘Takipçilerime, sizlere zaman ayırayım. Sorularınızı bekliyorum” diyerek takipçilerinin kendisine soru sormalarını istedi.

“AK Parti ile ittifak yapar mısınız? Ona göre oy vereceğim” sorusuna “Yapmam, ona göre oy ver” diyen Akşener, “Gönlünüzden geçen 13’üncü Cumhurbaşkanı kimdir efendim?” sorusuna da “Siz şimdi Sayın Erdoğan’ın sinirini niye bozuyorsunuz?” cevabını verdi.

‘Başbakan olunca’ yapacağı ilk icraatın sorulması üzerine Akşener, “Yapacağımız ilk icraat İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak olacak” dedi.
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