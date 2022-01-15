Başbakan Rutte'den Kanadalı mevkidaşı Trudeau'ya 58 euroluk resmî yemek

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, 29 Ekim'de Lahey'i ziyaret eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau onuruna verdiği yemeğin maliyetinin kişi başı 60 eurodan az olduğu ortaya çıktı.







Avrupa'daki turizm merkezlerinde Hollandalıların tutumluluğunu vurgulamak için, "Kijken kijken niet kopen" (Bakar bakar, almaz) deyimi kullanılır.





Hollanda'da da, abartılı tutumluluk, ya da cimriliği tanımlamak için, yerel şive ile "Ons bin zuunig" (Biz tutumluyuz) denir.





RTL Haber kanalına göre, Hollandalılar'ın bu abartılı tutumluluğu, Kanada Başbakanı Trudeau'nun Lahey ziyaretinde de kendini gösterdi.







