Başbakan savcıya 3 saat ifade verdi

12 Haziran Cuma savcılara ifade veren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen kuzey şehirleri hakkında karantina kararının niçin daha erken alınmadığı soruldu.





Roma'da devam eden soruşturmalar kriminal bir kategoride değil. Conte basına yaptığı açıklamada, "Başbakan olarak her safhanın en ufak detayına kadar açıklamak istedim." dedi.





İÇİŞLERİ VE SAĞLIK BAKANLARI DA SORGULANDI





Savcılar, benzer şekilde İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza'yı da sorguladı.





Conte savcılarla görüşmeden evvel İtalyan basınına verdiği mülakatlarda bildiği her şeyi paylaşacağını, hiçbir çekincesi olmadığını ve şahsen kendisinin soruşturulması olasılığından da endişe etmediğini ifade etti.





KOALİSYON SIKINTIYA GİREBİLİR





Böyle bir soruşturma açılması halinde İtalya'da hali hazırda kırılgan olan koalisyon hükûmetinin dağılabileceği konuşuluyor.





Conte'nin anketlerdeki desteği hala yüksek ancak koronavirüs ile ilgili bir soruşturma koalisyonu bozmasa dahi kendisini hükûmet dışı bırakabilir.