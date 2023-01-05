Samanyolu Haber /Dünya / Başbakan şirketlere 'maaşları artırın' dedi /05 Ocak 2023 08:38

Başbakan şirketlere 'maaşları artırın' dedi

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, şirketlere enflasyon oranını aşan maaş artışı yapmaları çağrısında bulundu.

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Şirketlere bu yönde telkinde bulunan Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda da bunun, fiyatları yüzde 2 enflasyon hedefi civarında tutma çabalarını destekleyeceğini söyledi.

İkilinin açıklamaları, şirketler ve işçi sendikaları arasındaki yıllık bahar ücret müzakereleri öncesinde geldi.

Şirketler tarafından biriktirilen servetin son 30 yılda daha yüksek ücretler yoluyla hane halkına yansımadığını belirten Kişida, hükümetin bu durumu değiştirmeyi umduğunu kaydetti.

Kişida, "Ücretlerin her yıl arttığı bir ekonomik yapı oluşturmak istiyorum" dedi.

Kuroda ise yüze 2 enflasyona sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için ultra gevşek para politikasını sürdürmekte karalı olduklarını ifade etti.

Kuroda, ticari banka yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Japonya ekonomisi muhtemelen oldukça  istikrarlı bir büyümeyi sürdürecek. BOJ ekonomiyi parasal gevşeme ile destekleyecek, böylece enflasyon hedefi ücret artışı ile birlikte sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde karşılanacak" dedi.

Yakın vadede faiz artırımı olasılığını dışlayan Kuroda, yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde ulaşması için ücretlerin daha fazla artması gerektiğini kaydetti. BOJ, Çarşamba günü üst üste dördüncü kez acil tahvil alım operasyonları gerçekleştirdi.

Enflasyon korkusu

20 yıllık Japon devlet tahvilinin getirisi, BOJ'un teşvikleri aşamalı olarak azaltabileceği beklentisiyle kısa bir süre için yüzde 1,340'a ulaşarak Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, enflasyonun önümüzdeki aylarda BOJ'un yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalabileceğini; bu durumun ücretlerinde fazla artış görmeyen hanehalklarını vuracağını ve tüketimde gerileme korkularını körükleyeceğini söylüyor.

Japonya'nın çatı işçi sendikası, maaş görüşmelerinde yüzde 5'lik ücret artışı talep edeceğini duyurmuştu.
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