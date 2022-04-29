Başbakan, uyuşturucu kaçırırken yakalandı

Karayipler’de bulunan Britanya Virjin Adaları’nın Başbakanı 51 yaşındaki Andrew Alturo Fahie, dün ABD’nin Miami kentindeki havalimanında ABD’ye kokain kaçırdığı gerekçesiyle tutuklandı.





Miami’deki Opa-locka İdari Havalimanı’nda uçağa binerken Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanları tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





Fahie’yle birlikte, Karayip takımadalardaki limanlar otoritesi başkanı Oleanvine Maynard da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle tutuklandı.





700 BİN DOLAR NAKİT BULUNDU





ABD merkezli Miami Herald gazetesinin haberine göre, bir kongre için Miami’yi ziyaret eden Fahie ve Maynard, ABD’li Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi tarafından yanlarındaki 700 bin dolar para ile tutuklandı.





Fahie ve Maynard’ın şu anda federal bir hapishanede tutulduğu ve bugün mahkemeye çıkacağı açıklandı. Başbakan’ın ayrıca kara para aklama suçlamasıyla da karşı karşıya olduğu bildirildi.





İNGİLTERE’DEN İLK TEPKİ





İngiliz Virgin Adaları valisi John Rankin, ABD makamlarının İngiliz hükümetine Fahie’nin tutuklandığını bildirdiğini ve Natalio Wheatley’nin başbakan vekili olarak atandığını söyledi. Rankin, “Bunun bölgedeki insanlar için şok edici bir haber olduğunun farkındayım. Ancak şu anda sükunet çağrısında bulunuyorum” dedi.





İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Fahie’nin tutuklandığını doğrulayan bir bildiri yayınladı.









Truss, “Bu öğleden sonra, Britanya Virjin Adaları’nın başbakanı Andrew Fahie, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla ABD’de tutuklandı” dedi. Truss, sözlerine “Bu ciddi iddialar karşısında dehşete düştüm.” ifadeleriyle devam etti.