Samanyolu Haber /Dünya / Başbakan'a sırtlarını döndüler /17 Mayıs 2020 10:59

Başbakan'a sırtlarını döndüler

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, başkent Brüksel'de ziyaret ettiği bir hastanede sağlık personeli tarafından protesto edildi. Hastanenin hemşire ve doktorları Wilmes'in girişi sırasında Başbakan'a sırtlarını döndüler.

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Belçika Başbakanı Sophie Wilmes aracıyla Brüksel'deki Saint-Pierre hastanesine giriş yaparken, hemşireler ve acil bölümde çalışan doktorlar Başbakan'a sırtlarını döndü.

Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes'in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere dikkati çekmek için düzenlediklerini aktardı.

Wilmes ise koronavirüs salgınının getirdiği kriz ortamından sonra sağlık personeline ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Protestoyu düzenleyen temsilcilerle de görüşen Wilmes, diyaloğun önemine işaret etti.

Belçika'da, Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 345 artarak 54 bin 989'a ulaşırken, ölü sayısı da 9 bin 5 oldu.
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Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

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