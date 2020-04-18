Samanyolu Haber /Dünya / Yaşlı bakımevinde Korona alarmı /18 Nisan 2020 17:40

Yaşlı bakımevinde Korona alarmı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin annesinin kaldığı bir yaşlı bakımevinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'ası tespit edildi.

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Lahey şehrindeki bakımevi yetkilileri, 3 kişide Koronavirüs enfeksiyonu tespit edildiğini ve bunların karantinaya alınarak tedaviye alındığını kaydetti.

Koronavirüs hastaları başka bir bölüme nakledilerek, diğer bakımevi sakinlerine de karantina uygulandı.

Hollanda medyasına göre, Başbakan Mark Rutte'nin annesi, virüs tespit edilen 3 kişi arasında değil. Rutte, bu konudaki sorulara cevap vermek istemedi.

Hollanda'daki yaşlı bakımevlerinin yarısında Koronavirüs salgını görüldüğü kaydedildi. 

Hollanda İstatistik Kurumu'na göre ülkedeki yaşlı bakımevlerinde son haftalarda normalin iki katı ölüm meydana geliyor.
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