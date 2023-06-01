Samanyolu Haber /Dünya / Başbakanın konuşmasını yapay zeka yazdı, açıklayana kadar kimse fark etmedi /01 Haziran 2023 17:36

Başbakanın konuşmasını yapay zeka yazdı, açıklayana kadar kimse fark etmedi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yapay zekaya ilişkin parlamento konuşmasını "okuduklarım bana ait değil" sözleriyle yapay zekaya yazdırdığını açıkladı.

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Danimarka Başbakanı Frederiksen, parlamentoda yapay zekanın yenilikçi yönlerini ve risklerini vurgulamak üzere kısmen yapay zeka tarafından yazılmış bir konuşma yaptı.

Milletvekillerine seslendiği konuşmasının bir bölümünde, "Burada okuduklarım bana ait değil. Ya da bu konuda başka herhangi bir insana ait değil" itirafında bulundu.

Başbakan, ChatGPT tarafından yazıldığını açıkladığı konuşmasında "Hem hükümetin çalışma programının ayrıntıları hem de noktalama işaretleri açısından her zaman isabetli olmasa da... yapabilecekleri hem büyüleyici hem de ürkütücü" ifadesinde bulundu.

Frederiksen'in konuşmasının yapay zeka tarafından hazırlanan bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz parlamento yılında, geniş bir hükümete liderlik etmek hem bir onur hem de bir meydan okuma olmuştur. Partiler arasında işbirliği yapmak ve Danimarka için güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için çok çalıştık. İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve tüm yurttaşların eşit fırsatlara sahip olduğu daha adil ve daha kapsayıcı bir toplum sağlamak için adımlar attık. Yol boyunca zorluklarla ve dirençle karşılaşmış olsak da, son parlamento yılında birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyorum"
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